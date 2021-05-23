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Giriş Tarihi: 23.5.2021 07:12 Son Güncelleme: 23.5.2021 07:12

1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni belli oldu mu?

1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?

17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında süreci yaşanıyor. Bu kapsamda; konu ile ilgili tüm bilgiler ile netlik kazanmıştı. da belirtilen saat ve tarihler aralığında devam ederken bu durum 1 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Bu noktada; “1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni belli oldu mu?” gibi soruların yanıtları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte normalleşme takviminden son gelişmeler!

Milyonlarca vatandaş 1 Haziran sonrası sürecin nasıl olacağını merak ediyor. Bilindiği üzere; 17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. Bu kapsamda, kısıtlamaların ne zaman biteceği, tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı gibi, kafelerin ve okulların son durumu gibi pek çok detay sorgulanıyor. Konu ile ilgili; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu ve 1 Haziran sonrası sürece dair bilgiler verdi. Buna göre; 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi belli oldu mu? İşte normalleşme takviminden son bilgiler!

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.



Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

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1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı? Kademeli normalleşmenin ardından yeni normalleşme takvimi belli oldu mu?
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