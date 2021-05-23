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Haberler Yaşam Haberleri Dünün Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 23.5.2021 08:25 Son Güncelleme: 23.5.2021 08:26

Dünün sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ 22 Mayıs Çılgın bilet sorgulama

Dünün Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama

Şans oyunları oynayanlar için Çılgın sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 22 Mayıs 2021 Çılgın ve kazanan numaraları açıklandı. yapmak isteyenler, Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın sonuçları kazanan numaraları ve 22 Mayıs 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 22 Mayıs 2021 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 22 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 22 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 22 MAYIS 2021

Çılgın Sayısal 22 Mayıs çekilişi yapıldı ve kazandıran numaralar açıklandı. İşte kazandıran numaralar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünün Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ 22 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama
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