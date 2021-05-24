13 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

1 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında Van genelinde meydana gelen 3 evden hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, 2 yankesicilik, 1 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı suçlarına karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslardan ele geçirilen 10 bin TL değerinde ev eşyası, 3 bisiklet, 1 motosiklet ve 1 otomobil sahiplerine teslim edildi.