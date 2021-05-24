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Giriş Tarihi: 24.5.2021 22:51

13 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
13 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

genelinde son bir ayda meydana gelen 13 ayrı hırsızlık suçlarının şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Van polisi ayrıca ’de dolandırıcılık suçu işleyen bir kişiyi yakaladı.

1 Mayıs – 23 Mayıs tarihleri arasında Van genelinde meydana gelen 3 evden hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, 2 yankesicilik, 1 açıktan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı suçlarına karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan ele geçirilen 10 bin TL değerinde ev eşyası, 3 bisiklet, 1 motosiklet ve 1 otomobil sahiplerine teslim edildi.
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13 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
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