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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:42 Son Güncelleme: 24.5.2021 14:46

'da ve 'da orman yangını

DHA
Adana'da ve Antalya'da orman yangını

'da, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yollandı. Aynı felaket 'nın İlçesi'nde de yaşandı...

Adana Sarıçam'a bağlı, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Dimalacami Mahallesi Çökele Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazözler ve orman işçileri alevlere müdahale ediyor. Mahalle Muhtarı Kerim Teker, yangının yerleşim yerlerine uzak bölgede çıktığını söyledi.

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Adana'da ve Antalya'da orman yangını
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