Adana'da ve Antalya'da orman yangını

Adana Sarıçam'a bağlı, Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Öte yandan Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Dimalacami Mahallesi Çökele Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.