Son dakika: Bahçelievler'deki skandal olayda uyuşturucu savunması! 'Maskesinden düştü'

Bahçelievler’de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video

"MASKESİNDEN UYUŞTURUCU DÜŞTÜ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serkan Koç, "Mahallede müştekinin uyuşturucu satıcısı olduğu söyleniyordu. Olay günü 50 kişi yakın insan vardı. Arbede sırasında Muhammed Selmo'nun maskesinden uyuşturucu madde düştü. Olay yeri çok kalabalıktı. Selmo'nun arabası da oradaydı. Toplam 5 kişi mahalleden arabaya bindik. Dere kenarına gittik. Seni polise vereceğiz dediğimizde müşteki bize küfürler etti. Kanıt olarak videolar var. Sesler de duyulmaktadır. Küfürün arkasından müşteki yumruk salladı. Kendimi korumak amacıyla müştekiye bir iki yumruk vurdum. Sadece kendisini arabaya bindirip polise teslim edecektik. Arbede esnasında dereye düştü. Ahmet Kürşat polisi, ambulansı aradı" dedi. Duruşmada hakimin sen polis misin sorusu üzerine sanık Serkan Koç, "Biz mahalledeki söylenti nedeniyle müştekinin kesin olarak uyuşturucu satıp atamadığını bilmediğimiz için ve öğrenmek için direkt müşteki ile muhatap olduk" diye cevapladı.

"KENDİMİZİ POLİS GİBİ HİSSETTİK"

Diğer tutuklu sanık Ahmet Kürşat Çakır, "Muhammed'in illegal işler yaptığı ve polis kaçağı olduğu söylenildi. Kendimizi olayın heyecanıyla polis gibi hissettik. Amacımız müştekiyi yakalayıp polise vermekti. Müştekinin dereye düştüğü esnayı görmedim" diye konuştu.

"ÜZERİNDE NE KADAR VARSA ÇIKAR DEDİLER"

Müşteki Muhammed Selmo ise, "Ben olay günü anayolda arabamla gidiyordum. Beni durdular yolda bu araba ne kadar güzel dediler ve bindiler. Arabayla 200 metre kadar gittik. Kürşat arabayı kullanmaya başladıktan sonra Serkan üzerinde ne kadar para varsa bana ver diye söyledi. Sen Suriyelisin sen bu paraları nereden getiriyorsun dedi. Soda şişesiyle kafama vurdu. Beni daha sonra olayın olduğu yerde indirip duvara yasladılar. Serkan cebimdeki 5 bin 700 lirayı çıkardı aldı. Daha sonra beni dereye attılar. Ben sanıklardan şikayetçi değilim bana bir şey yapmayacakları konusunda taahhüt istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Yakup Eren'in hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.