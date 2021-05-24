Son dakika: Bahçelievler'deki skandal olayda uyuşturucu savunması! 'Maskesinden düştü'

Son dakika haberi: Bahçelievler'de gasp edip dövdükleri Muhammed Selmo'yu 5 metre yükseklikten dereye atan 4 sanık, 52 yıl hapis talebiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı. Mağdur Selmo, sanıklardan şikayetçi olmadığını sadece kendisine bir şey yapmayacaklarını taahhüt etmelerini isterken, sanıklar ise uyuşturucu iddiasını tekrarladı. Tutuklu sanıklardan Serkan Koç, "Arbede sırasında Muhammed Selmo'nun maskesinden uyuşturucu madde düştü. Sadece kendisini arabaya bindirip polise teslim edecektik." sözleriyle kendisini savundu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen olayda müşteki Muhammed Selmo'nun beyanına göre başına silah dayanarak, "Sen parayı nereden buluyorsun" deyip, şüphelilerin önce dövdüklerini sonrasında da zorla 5 bin 700 lira parasının, cep telefonu ile boynundaki gümüş kolyesinin gasp edildiği ve dere kenarına atıldığı anlatıldı. Şüpheliler Ahmet Kürşat Çakır, Serkan Koç ve Görkem Bedir'in ise beyanlarında Selmo'nun uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tartıştıklarını herhangi bir suçlamayı kabul etmediklerini belirtildi. Olay anını görüntüleyen videoya yer verilen iddianamede müşteki beyanı yönünde olduğu ifade edildi. Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sonucunda dördüncü şüphelinin Yakup Eren olduğuna, yakalanamadığına ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığına yer verildi. Şüphelilerin, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle haklarında toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Serkan Koç, Görkem Bedir, Ahmet Kürşat Çakır, müşteki Muhammed Selmo ve avukatları katıldı.
Bahçelievler’de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video
"MASKESİNDEN UYUŞTURUCU DÜŞTÜ"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Serkan Koç, "Mahallede müştekinin uyuşturucu satıcısı olduğu söyleniyordu. Olay günü 50 kişi yakın insan vardı. Arbede sırasında Muhammed Selmo'nun maskesinden uyuşturucu madde düştü. Olay yeri çok kalabalıktı. Selmo'nun arabası da oradaydı. Toplam 5 kişi mahalleden arabaya bindik. Dere kenarına gittik. Seni polise vereceğiz dediğimizde müşteki bize küfürler etti. Kanıt olarak videolar var. Sesler de duyulmaktadır. Küfürün arkasından müşteki yumruk salladı. Kendimi korumak amacıyla müştekiye bir iki yumruk vurdum. Sadece kendisini arabaya bindirip polise teslim edecektik. Arbede esnasında dereye düştü. Ahmet Kürşat polisi, ambulansı aradı" dedi. Duruşmada hakimin sen polis misin sorusu üzerine sanık Serkan Koç, "Biz mahalledeki söylenti nedeniyle müştekinin kesin olarak uyuşturucu satıp atamadığını bilmediğimiz için ve öğrenmek için direkt müşteki ile muhatap olduk" diye cevapladı.
"KENDİMİZİ POLİS GİBİ HİSSETTİK"
Diğer tutuklu sanık Ahmet Kürşat Çakır, "Muhammed'in illegal işler yaptığı ve polis kaçağı olduğu söylenildi. Kendimizi olayın heyecanıyla polis gibi hissettik. Amacımız müştekiyi yakalayıp polise vermekti. Müştekinin dereye düştüğü esnayı görmedim" diye konuştu.
"ÜZERİNDE NE KADAR VARSA ÇIKAR DEDİLER"
Müşteki Muhammed Selmo ise, "Ben olay günü anayolda arabamla gidiyordum. Beni durdular yolda bu araba ne kadar güzel dediler ve bindiler. Arabayla 200 metre kadar gittik. Kürşat arabayı kullanmaya başladıktan sonra Serkan üzerinde ne kadar para varsa bana ver diye söyledi. Sen Suriyelisin sen bu paraları nereden getiriyorsun dedi. Soda şişesiyle kafama vurdu. Beni daha sonra olayın olduğu yerde indirip duvara yasladılar. Serkan cebimdeki 5 bin 700 lirayı çıkardı aldı. Daha sonra beni dereye attılar. Ben sanıklardan şikayetçi değilim bana bir şey yapmayacakları konusunda taahhüt istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Yakup Eren'in hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.