Bu nikahta katılım sınırı yok

TAM kapanma sonrası dünyaevine girmek isteyen çiftler, soluğu nikah salonlarında aldı. Ancak kısıtlamalar gereği nikah törenine şahitler dışında kimse alınmıyor. Çocuklarının evlendiğini göremeyen birçok aile, buruk sevinç yaşıyor. Sıradışı bir çözüm üreten İstanbul Bahçelievler Belediyesi, töreni internet üzerinden canlı yayınlayarak katılım sınırını ortadan kaldırdı.Belediye, ailelerin nikah törenini izleyebilmesi için Bahçelievler mahallesinde yer alan nikah salonunun bahçesine 48 inçlik bir ekran yerleştirdi. Bahçede bekleyen düğün sahipleri, nikah törenini bu ekran canlı olarak izlediler. Koronavirüsün gölgesinde geçen nikah törenlerine farklı bir soluk kazandıran proje, gelin ve damat adayları hem de yakınları tarafından büyük beğeniyle karşılandı.