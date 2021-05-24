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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:37

Havalar ısındı, İstiklal'de yoğunluk arttı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Havalar ısındı, İstiklal'de yoğunluk arttı

Koronavirüs rist haritasında kırmızı olmasından dolayı alınan önlemlere rağmen İstiklal Caddesindeki yoğunluk değişmiyor.

Koronavirüs rist haritasında kırmızı olmasından dolayı alınan önlemlere rağmen İstiklal Caddesindeki yoğunluk değişmiyor.

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrası havaların ısınması ile birlikte istiklal Caddesi yine dolup taştı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler ve İstanbullular İstiklal Caddesine akın ederek kalabalık ve yoğunluk oluşturdular. İstiklal Caddesinde yoğunluğun artması üzerine Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık ise, kısıtlama öncesi günlerini aratmadı. Covid-19 vakalarındaki azalma nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oranında da gözle görülür artış dikkati çekti. İnsanların maske konusunda kurallara uymada sıkıntı yaşadıkları gözlendi.

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Havalar ısındı, İstiklal'de yoğunluk arttı
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