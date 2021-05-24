HES kodu nasıl ve nereden alınır? E Devlet ve SMS ile Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı burada!

HES KODU ALMA İŞLEMLERİ!

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;