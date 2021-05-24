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Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:51 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:17

Mutfak tüpü ve yedek depodan 51 kilo metamfetamin çıktı

ABBAS ÇAKAR
Mutfak tüpü ve yedek depodan 51 kilo metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta bulunan mutfak tüpü ve yedek depo içerisinden 51 kilo 500 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarî çalışmalar sonucu TEM otoyolunda bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, detektör köpeğin aracın depo kısmında bulunan mutfak tüpü ve yedek depoya tepki vermesi ile yapılan aramalarda 51 kilo 500 gram zulalanmış likit metamfetamin ele geçirildi.

Mutfak tüpü ve yedek depodan 51 kilo metamfetamin çıktı | Video

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularına başlandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Kocaeli adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Mutfak tüpü ve yedek depodan 51 kilo metamfetamin çıktı
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