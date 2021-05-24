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Giriş Tarihi: 24.5.2021 18:48 Son Güncelleme: 24.5.2021 18:48

On Numara sonuçları açıklandı mı? ile -

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri ile canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen “ sonuçları” bugün belli oluyor. talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden ve MPİ bayilerinden kupon dolduruyor. Bu bilgilerle bugün yapılan canlı çekilişle belirlenen şanslı numaraları öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile ve detayları

MPİ On Numara sonuçları, haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenerek duyuruluyor. Çekilen 22 şanslı numaradan 10'unu doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak veya MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayanlar, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 24 Mayıs MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (24 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 24 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ sorgulama motoru detayları şu şekilde;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Mayıs On Numara sonuçları:

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
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