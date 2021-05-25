Dehşete düşüren sapıklık: Kız kardeşlerin evine dadandı

22 yaşındaki Tuğba uyandı ve koltukta Erol Y.'yi görünce çığlık attı. Zanlı pencereden atlayıp kaçtı. İki gün sonra yine Kağıthane'de bu kez 14 yaşındaki R.A. ile ablaları L.A. ve G.A.'nın uyuduğu odaya girdi. Aynı sapıklığı bu kez küçük R.A.'ya yaptı. Pijamasını ve iç çamaşırını kestiği kızın uyanması üzerine kızı korkutarak, "Sus annene söyleme" diyen sapık, kızın çığlık atması üzerine pencereden atlayıp izini kaybettirdi.