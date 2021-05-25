SON DAKİKA | İstanbul'da jigolo tuzağı! Başına gelmeyen kalmadı!

Jigolo olmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., internet üzerinden gördüğü bir siteye üye oldu. Bir süre sonra telefonu çalan genç adama, kendisini site yetkilisi olarak bir kadın üyeliğin aktif olması için banka hesabına bir miktar para vermesi gerektiği söylendi. Talebi kabul eden Mehmet, kendisine verilen hesap numarasına 5 bin lira yatırdı.