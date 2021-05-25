Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul'da jigolo tuzağı! Başına gelmeyen kalmadı!
Giriş Tarihi: 25.5.2021 11:28

| 'da tuzağı! Başına gelmeyen kalmadı!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
SON DAKİKA | İstanbul'da jigolo tuzağı! Başına gelmeyen kalmadı!

haber:Bir sitede reklamı gören genç adam, üye olduğu site yetkilisi tarafından aranınca üyelik ücreti adı altında bir miktar para yatırdı. Kendisine müşteri bulduklarını söyleyen aynı yetkili bu kez de vergi adı altında genç adamdan para tahsil etti. Müşterinin kendisine gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur gencin telefonu bu kez kendisini polis olarak tanıtan erkek bir şahıs tarafından arandı. ‘Terör örgütüne para aktarmışsınız’ yalanıyla bütün parasını kaptıran mağdur, şikayetçi oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haber:İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bir şahıs ise "Jigolo adayları arıyoruz" diyerek daha önceden ağına düşürdükleri genci bir de 'Terör örgütüne para aktarmışsınız' yalanıyla iki kez dolandırdı.

Jigolo olmak isteyen 47 yaşındaki M.Y., internet üzerinden gördüğü bir siteye üye oldu. Bir süre sonra telefonu çalan genç adama, kendisini site yetkilisi olarak bir kadın üyeliğin aktif olması için banka hesabına bir miktar para vermesi gerektiği söylendi. Talebi kabul eden Mehmet, kendisine verilen hesap numarasına 5 bin lira yatırdı.

JİGOLO OLMAK İSTEMİŞTİ

Ertesi gün kendisini arayan yetkili, bir kadınla buluşmak için randevu ayarladıklarını fakat vergi yatırılması gerektiğini söyleyerek 8 bin lira daha istedi. Mehmet Y., söz konusu ayarlamak için özel bir bankadan kredi çekti. İstenen parayı aynı hesaba bir kez daha yatırdı. Bu sırada genç adamın birlikte olacağı söylenen kadının bazı fotoğrafları genç adamın telefonuna gönderildi.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDI

Aradan geçen birkaç gün sonra site yetkililerini arayan Mehmet, kimseye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan genç adam başka bir numaradan arandı. Kendisini emniyet güçlerinden aradığını söyleyen erkek şahıs, para yatırdığı hesabın terör örgütü üyesi olduğunu bu nedenle tüm hesaplarındaki paraların boşaltılmasını gerektiğini söyledi. Korkudan hesaplarındaki tüm parayı çekerek, erkek şahsın söylediği hesaba yatırdı. Bu sırada arkadaşlarının kendisini uyarmasıyla ikinci kez dolandırıldığını anlayan mağdur, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İstanbul'da jigolo tuzağı! Başına gelmeyen kalmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA