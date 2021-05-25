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Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:35

Zehir tacirlerine geçit yok! 61 ilde eş zamanlı operasyon

İHA
Zehir tacirlerine geçit yok! 61 ilde eş zamanlı operasyon

Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 61 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda ekiminde kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde internet siteleri üzerinden kenevir üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen ürünleri satın alan şahıslara yönelik Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu 61 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 2, Cide ilçesinde 1 adrese düzenlenen operasyonda 1 adet vantilatör, 1 adet ısı ölçmek için elektronik derece, 1 adet bitki yetiştirmede kullanılan lamba, 1 adet sodyum buharlı lamba, 4 adet 10-20 cm boylarında kenevir bitkisi, 0,25 gram toz esrar, 0,21 gram kubar esrar ve 4,49 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Zehir tacirlerine geçit yok! 61 ilde eş zamanlı operasyon
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