Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden açıldı. Hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, gün içerisinde sık sık AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme konulu genelge yayımlanırken hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, AVM'ler hafta içi 10.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak. Peki, hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte, AVM'lerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2021