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Giriş Tarihi: 26.5.2021 10:44 Son Güncelleme: 26.5.2021 10:52

kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte tarihi ve tarihçesi

Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi

Pek çok ülke gibi Türkiye’de de kutlanan Babalar Günü için az bir zaman kaldı. Haziran ayına sayılı günler kala, babasını mutlu etmek isteyen pek çok kişi, kutlanacak, ayın kaçında kutlanacak gibi sorularla bu özel günü inceliyor. Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı sorusu da bu Babalar Günü’nün tarihi hakkında araştırma yapanlar tarafından sorgulanıyor. İşte tarihi ve tarihçesi.

Dünyanın pek çok ülkesinde her yıl Mayıs ayında anneleri, Haziran ayında babaları mutlu etmek ve onurlandırmak adına bir günlük kutlama yapılıyor. Haziran ayının gelişiyle birlikte pek çok kişi Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında gibi sorularla bu özel günü incelemeye aldı. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü için hediyeler şimdiden hazırlanmaya başladı. Özel günlerin ortaya çıkış hikayesini merak eden vatandaşlar, Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ülkemizde Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Her yıl başka bir güne denk gelen bu tarih, bu yıl 20 Haziran'a tekabül ediyor. Babalar için hediye alışverişine şimdiden başlandı. 7'den 70'e herkes babalarını mutlu etmek için hediye fikirlerini araştırmaya koyuldu.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

  • Çalışan babalar için günü daha konforlu geçirebilmeleri adına rahat spor ayakkabı, ya da ortopedik klasik ayakkabı faydalı bir hediye seçimi olacaktır.
  • Yazlık şapka, yaz aylarında giymeye uygun yumuşak dokunmuş gömlek ve tişörtler,
  • El emeğiyle hazırlanmış hatıra olarak saklanacak fotoğraf albümleri, süs eşyaları,
  • Kişiye özel kol düğmesi, kemer, kalem seti ya da çanta,
  • Emekli babalar için seveceği türde bir hobi malzemesi babalara alınacak hediyeler arasında yer alıyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ: İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sonora Smart Dodd, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıydı. Annelerinin yokluğunda gazi babası kendisiyle birlikte altı çocuğu tek başına büyüttü. Babasına sevgisini ve minnetini göstermek isteyen Dodd, tıpkı Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olmasını istedi. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olarak kutlanması için uzun uğraşlar verdi. Ancak çalışmaları o tarihe yetişmediği için sabit bir gün yerine Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanmaya başladı. Babalar Günü tarihte ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı.

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Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi
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