Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi

Dünyanın pek çok ülkesinde her yıl Mayıs ayında anneleri, Haziran ayında babaları mutlu etmek ve onurlandırmak adına bir günlük kutlama yapılıyor. Haziran ayının gelişiyle birlikte pek çok kişi Babalar Günü ne zaman kutlanacak, ayın kaçında gibi sorularla bu özel günü incelemeye aldı. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü için hediyeler şimdiden hazırlanmaya başladı. Özel günlerin ortaya çıkış hikayesini merak eden vatandaşlar, Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi ve tarihçesi.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ülkemizde Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Her yıl başka bir güne denk gelen bu tarih, bu yıl 20 Haziran'a tekabül ediyor. Babalar için hediye alışverişine şimdiden başlandı. 7'den 70'e herkes babalarını mutlu etmek için hediye fikirlerini araştırmaya koyuldu.