Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika depremlerine ilişkin son bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listeleri aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. En son deprem verilerine erişmek isteyenler ise deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. 26 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri detayları.

26 MAYIS AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;