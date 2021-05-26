MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı şans oyunu severlerin gündemine geliyor. Bu akşam beklenen ikramiyenin 227 bin 232 TL olduğu bilinirken ilgi gören çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar kazanan numaraları tahmin edip etmediklerini merak ediyor. Bu kapsamda 26 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.