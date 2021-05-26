MPİ ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı şans oyunu severlerin gündemine geliyor. Bu akşam beklenen ikramiyenin 227 bin 232 TL olduğu bilinirken ilgi gören çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar kazanan numaraları tahmin edip etmediklerini merak ediyor. Bu kapsamda 26 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…