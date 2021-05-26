"Nefes Kredisi uygulaması memnuniyet verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaşanan Kovid 19 salgını dolayısıyla zor günler geçiren esnafa, 4 milyar 622 milyon liralık hibe verileceğini ve işletmeler için Nefes Kredisi uygulamasını başlatacaklarını açıklaması, Şanlıurfa iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, "Hükümetimizin iş dünyamıza yönelik Nefes Kredisi ile 1 milyon 384 bin işletmeye toplam 4 milyar 622 milyon lira hibe desteği, pandeminin ve tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamaların olumsuz etkilerini azaltacaktır." dedi.

Başkan İ.Halil Peltek, söyle devam etti: "Hükümetimiz pandeminin ekonomik etkilerinin azaltılmasıyla ilgili pek çok destek unsurunu açıkladı. Nefes kredisi tüm tacir ve üreticilerimiz için önemli bir imkân. Ancak, hizmet sektörü ile emek yoğun sektörlerde istihdamın korunması ve yeni istihdamların teşvik edilmesi adına, SGK prim destekleri ve faizsiz veya düşük faizli finansman destekleri gibi desteklerle bunların yanı sıra sicil affının bir an önce hayata geçirilmesi, tüm esnaflarımızın elini daha da güçlendirecektir.

Bu desteğin açıklanmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Lütfi Elvan'a ve Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile TOBB Başkanımız Sn. M .RifatHisarcıklıoğlu'na desteklerinden dolayı Şanlıurfa iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.