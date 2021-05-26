Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı yapacağını duyurdu. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplamda 2083 işçi alınacak. Başvurular ise Haziran ayında başlayacak olup şartlar ve kontenjanlar hakkında sorgulamalar da başladı. Bu bağlamda; OGM işçi alımı başvuruları ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? İŞKUR OGM işçi alımı başvuru şartları neler? OGM işçi alımı hakkında bilgiler.