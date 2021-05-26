Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alımı yapacağını duyurdu. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplamda 2083 işçi alınacak. Başvurular ise Haziran ayında başlayacak olup şartlar ve kontenjanlar hakkında sorgulamalar da başladı. Bu bağlamda; OGM işçi alımı başvuruları ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? İŞKUR OGM işçi alımı başvuru şartları neler? OGM işçi alımı hakkında bilgiler.
OGM İŞÇİ ALIMI BİLGİLERİ!
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 geçici, 3 daimi olmak üzere toplam 2083 işçi alınacak.
Başvurular 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
İşte, illerde alınacak olan işçi sayıları tablosu;