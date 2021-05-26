Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
Giriş Tarihi: 26.5.2021 19:33 Son Güncelleme: 26.5.2021 19:33

sonuçları açıklandı mı? ile 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

sonuçları” aracılığıyla her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayınında kazandıran numaralarla belli oluyor. (MPİ) ile işbirliğinde bugün (26 Mayıs 2021 Çarşamba) günü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar, MPİ tarihinde rekor tutarı olan 157 Milyon TL’yi kazanmak isteyerek, şanslı numaralara ilişkin 26 Mayıs sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınıyla MPİ Sayısal Loto sonuçları, şans oyunu severler için belirlenmeye devam ediyor. Peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinin en yükse büyük ikramiye tutarı olan 157 Milyon Türk Lirası'nın sahibi olmak umuduyla şansını deneyenler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 26 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 26 Mayıs MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Mayıs Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA