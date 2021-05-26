Sivas'ta 'hayvan otlatma' savaşı: 1 ölü

Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve gece kalbi durunca tekrar çalıştırılan Rıfat Zor, tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.