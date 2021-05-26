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Giriş Tarihi: 26.5.2021 10:38

| Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli ve AFAD listesi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Anlık olarak takip edilebilen depremlerin bazıları kısa süreli korkuya neden olurken, sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler hakkında bilgi edinmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi içerisinde depremin derinliği, şiddeti, enlemi ve boylamı öğrenebiliyor. Buna göre; Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili güncel bilgiler merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi endişe yaşanırken depremin büyüklüğü ve küçüklüğüne Kandilli ve AFAD listesinden öğreniliyor. En son Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gibi depremler yeni depremlerin sorgulamasına sebep oldu. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 4,3 şiddetinde ve 5 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından kısa süreli bir panik yaşanırken herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Otlukbeli'nde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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