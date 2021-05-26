AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili güncel bilgiler merak ediliyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda dahi endişe yaşanırken depremin büyüklüğü ve küçüklüğüne Kandilli ve AFAD listesinden öğreniliyor. En son Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00:37'de yerin 7.34 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gibi depremler yeni depremlerin sorgulamasına sebep oldu. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 26 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 4,3 şiddetinde ve 5 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından kısa süreli bir panik yaşanırken herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Otlukbeli'nde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.