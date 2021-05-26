Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanları için sabitlenen su kabı yerleştirecek

İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Üsküdar Belediyesi'nin sokak hayvanları için koyduğu su kapları sürekli kaybolunca ayakları toprağa girecek şekilde sabitlenen su kapları konulmaya karar verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, su kaplarının önümüzdeki hafta sonu yerleştirileceğini duyurdu.

SU KAPLARI HAFTA SONU YERLEŞTİRİLECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından "Sokak hayvanları için su kabı koyuyoruz ama sürekli kayboluyor, yerinden alınıyor" diye çok şikayet oluyordu. Bunları yaptık, ayaklarını toprağa girecek şekilde sabitleyerek tüm parklarımıza yerleştiriyoruz bu hafta sonu. Bakımı, temizliği, suyunu tazelemesi sizde, ona göre" ifadelerini kullandı.