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Giriş Tarihi: 27.5.2021 01:58

Belediyesi, sokak hayvanları için sabitlenen su kabı yerleştirecek

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanları için sabitlenen su kabı yerleştirecek

Belediyesi, sokak hayvanlarının su kapları sürekli kaybolunca ayakları toprağa girecek şekilde sabitlenen su kapları yerleştirmeye karar verdi. Üsküdar’da yerleştirilecek olan su kapları önümüzdeki hafta sonu yerlerine sabitlenecek.

İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Üsküdar Belediyesi'nin sokak hayvanları için koyduğu su kapları sürekli kaybolunca ayakları toprağa girecek şekilde sabitlenen su kapları konulmaya karar verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, su kaplarının önümüzdeki hafta sonu yerleştirileceğini duyurdu.

SU KAPLARI HAFTA SONU YERLEŞTİRİLECEK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından "Sokak hayvanları için su kabı koyuyoruz ama sürekli kayboluyor, yerinden alınıyor" diye çok şikayet oluyordu. Bunları yaptık, ayaklarını toprağa girecek şekilde sabitleyerek tüm parklarımıza yerleştiriyoruz bu hafta sonu. Bakımı, temizliği, suyunu tazelemesi sizde, ona göre" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediyesi, sokak hayvanları için sabitlenen su kabı yerleştirecek
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