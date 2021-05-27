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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:22

Suç operasyonu: Aranan hükümlülere şafak baskını

ABBAS ÇAKAR
Suç operasyonu: Aranan hükümlülere şafak baskını

Müdürlüğü, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda aranan 15 hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında Hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, göçmen kaçakçılığı, vergi usul kanuna muhalefet, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 3 yıl arasında ağır hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak amacıyla sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecek.

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Suç operasyonu: Aranan hükümlülere şafak baskını
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