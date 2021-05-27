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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:49

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Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, A101 Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden değiştirildi. Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde bakkallar ve , , gibi marketler hafta içi hafta sonu belli saatlerde hizmet veriyor. 27 Mayıs Perşembe sabah saatlerinden itibaren , kaçta kapanıyor sorusuna ise yanıt aranıyor. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor. Yayınlanan genelgede market çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; Bugün bakkallar ve kaçta kapanıyor? 27 Mayıs sokağa çıkma yasağında ? İşte market açılış ve kapanış saat bilgisi

Market çalışma saatleri haftanın dördüncü iş gününde milyonların gündeminde bulunuyor. Çeşitli günlerde değişikliğe gidilen saatler nedeniyle vatandaşlar marketlerin saat kaçta açıldığını ve kaçta kapandığını araştırıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler belli saatler aralığında hizmet veriyor. Yayınlanan genelgede hafta içi marketlerin açılış kapanış saati de belli oldu. Corona virüsü önlemleri kapsamında bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 27 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İşte A101, ŞOK, BİM market ve bakkal çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre market çalışma saatleri güncellendi. Son olarak yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. 27 Mayıs 2021 Perşembe günü bakkal ve A101, ŞOK, BİM market çalışma saatleri ile ilgili detaylar ise şöyle;

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

HAFTA İÇİ BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

26 Mayıs bugün marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

HAFTA İÇİ MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.


MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Market çalışma saatleri hafta içi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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