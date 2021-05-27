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Giriş Tarihi: 28.5.2021 00:13 Son Güncelleme: 28.5.2021 00:16

Dünyaya ilan ediyoruz: Koronavirüs vakası yok

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dünyaya ilan ediyoruz: Koronavirüs vakası yok

Dünyaca ünlü turizm kentimiz, doğa harikası yeryüzü cenneti ’te, koronavirüs vakaları sıfıra indi. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, “Biz Marmaris olarak tüm sıfır vakalı kent olduğumuzu ilan etmek istiyoruz.” dedi

Mavi bayraklı plajlarıyla her yıl yüz binlerce turistin tatillerini geçirdiği yeryüzü cenneti Marmaris'te, koronovirüs artık yok. Marmaris'te koronavirüs vaka sayılarının sıfıra indiği görüldü. Marmaris Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, müjdeyi verdi. Kaymakam Aksoy, "Marmaris olarak tüm sıfır vakalı kent olduğumuzu ilan etmek istiyoruz" dedi. Ertuğ Şevket Aksoy yaptığı açıklamada, "Aziz Marmarisliler, hep birlikte yönetmek için fedakarlık ve çaba gösterdiğimiz pandemi sürecinde , başlangıçtan beri hep iyi seviyelerde olduk. Biz biliyoruz ki, covit -19 ile mücadele öncelikle ölümleri önlemenin, sağlığımızı korumanın ve hizmet sektörünün çok ağırlıklı olduğu bir kent olarak ekonomimizi ayakta tutmanın vazgeçilmez bir şartıdır." dedi.

KORONAVİRÜSTE SIFIR VAKA

Kaymakam Aksoy, "Kolay bir süreç olmadı, olmuyor. Ancak aşılama çalışmaları ile toplumsal bağışıklığı sağlama hedeflerine önümüzdeki aylarda ulaşacağı anlaşılıyor. Yani tünelin ucu gözüktü. Şimdi şunu müjdeleyebilirim vaka rakamlarımız çok düşük. Ancak biz Marmaris olarak tüm sıfır vakalı kent olduğumuzu ilan etmek istiyoruz. Bu kurallara uyarsak çok kolay. Buna çok yakınlaştık. Ancak kurallara uymaz isek bu fırsatı kaçılabiliriz. Unutmayalım virüs kolay bulaşıyor. Sağlıklı gözüken kimseler virüsü yayabiliyor. Şimdi dünyaya ilan etmenin zamanı. Marmaris'te vaka yok. Maske, mesafe, hijyen" diye konuştu.

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Dünyaya ilan ediyoruz: Koronavirüs vakası yok
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