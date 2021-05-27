Eyyübiye Belediyesi, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor

Eyyübiye Belediyesi'ne bağlı 15 Temmuz ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezleri'nde öğrencilere yönelik, bilgisayar, EBA, Resim, Kuran-ı Kerim, YKS dersleri, halk oyunları kurslarıyla gençliğe eğitimler veriliyor. Kurslara katılan ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.



Salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini ama Eyyübiye Belediyesi'nin gençlik merkezlerindeki kurslar sayesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten gençler, "Salgın nedeniyle eğitimden biraz geri kaldık. Ama EBA destek noktaları sayesinde eğitimlerimize buradan devam ediyoruz. Evlerimizde internet sorunu vardı. Çok şükür ki merkezlerimizde hem ders çalışıp hem de eksikliklerimizi gideriyoruz. Burada bizlere çeşitli alanlarda kurslar veriliyor. Verilen eğitimlerden memnunuz. Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz" dedi.