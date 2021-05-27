KURBANIN DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Kurban, Kur'an-ı Kerim'de geçen delillerle sabit bir ibadettir. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107). Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefatına kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Pek çok sahih hadis kaynağına göre Hz. Peygamberimiz, Allah katında en güzel ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurban edilen hayvanın tırnağı ve boynuzu dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazıldığını ifade etmiş ve Allah rızası için yapılan bu ibadeti tüm müminlere önermiştir.

KURBAN İLE İLGİLİ AYETLER

"Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)