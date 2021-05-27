Temeli 4 sene önce atılan ve 2 bin 250 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Taksim Camii açılışı 28 Mayıs Cuma günü gerçekleşiyor. Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifi ile gerçekleşecek cami açılışıyla ilgili olarak "Taksim camii ne zaman açılıyor, ilk namaz ne zaman kılınacak?" soruları gündeme taşındı. Dört sene inşaatı süren yapıda otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alacak. Peki, Taksim Camii ne zaman açılıyor, ilk namaz ne zaman kılınacak? İşte merak edilen o detaylar…