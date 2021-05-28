Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi İbrahim Yılmaz'ı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Yılmaz tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.