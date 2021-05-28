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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:18

Çatıda yaparken düşüp, öldü

DHA
Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü

’nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, düşerek hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında tadilat yapan demir ustası İbrahim Yılmaz, dengesini kaybederek binanın önündeki kaldırımın üzerine düştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi İbrahim Yılmaz'ı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Yılmaz tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çatıda tadilat yaparken düşüp, öldü
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