Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mayıs İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti

Büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Çalışan ve Cuma namazı için izin saatlerini ayarlamak isteyen pek çok vatandaş, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arıyor. Sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz şeklinde kılınan namaz, 28 Mayıs İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta sorgusuyla inceleniyor. İşte, Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri ve il il Cuma namazı vakitleri.
CUMA NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden il il namaz saatleri yayınlanıyor. Buna göre, ilden ile değişen Cuma namazı vakitleri şu şekilde:
İSTANBUL: 13:06
ANKARA: 12:51
İZMİR: 13:14
BURSA: 13:06
İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?
Cuma namazının net bir süresi yoktur. Bu süre kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına bağlıdır. Cuma namazı genellikle 45 dakika ila 1 saat arası sürmektedir.
CUMA NAMAZI KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul'da Cuma namazı saat 13:06'dan sonra başlayacak. Namazın ortalama 50 dakika süreceği düşünüldüğünde Yaklaşık olarak 14:00 sularında Cuma namazı tamamlanacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Cuma namazı dört rekat sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olacak şekilde toplam 10 rekattır. Camilerde cemaatle birlikte öğle namazı vaktinde kılınır.
28 MAYIS 2021: BUGÜN CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreci dahil olmak üzere camilerde namaz kılınmasını yasaklayan bir karar alınmadığını açıklamıştı. Yasaklar dahi her vatandaş mahallesinde bulunan yürüme mesafesindeki camiye giderek ibadetini yerine getirebiliyor. Dolayısıyla bugün de Cuma namazları camilerde kılınacak.
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayn kabul edilir. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim, sünnet ve İcma ile sabit olan Cuma namazı hakkında pek çok ayet ve hadis mevcuttur. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.