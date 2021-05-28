Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mayıs İstanbul’da Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı vakti

Büyükşehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında Cuma namazı saatleri merak ediliyor. Çalışan ve Cuma namazı için izin saatlerini ayarlamak isteyen pek çok vatandaş, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arıyor. Sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz şeklinde kılınan namaz, 28 Mayıs İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta sorgusuyla inceleniyor. İşte, Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri ve il il Cuma namazı vakitleri.

CUMA NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden il il namaz saatleri yayınlanıyor. Buna göre, ilden ile değişen Cuma namazı vakitleri şu şekilde:

İSTANBUL: 13:06



ANKARA: 12:51



İZMİR: 13:14



BURSA: 13:06

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