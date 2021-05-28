Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: 29 Mayıs Merkür Retrosu'nda baskı altına girecek kişiler...

"EVRENE NE İLETTİĞİNİZİ DÜŞÜNMEK İÇİN FIRSAT"

İkizler burcundaki Merkür durağan konumu, genel etkilerini güçlendirebilir ve kendimizle ve çevremizdekilerle nasıl bağlantı kurmayı ve iletişim kurmayı seçtiğimize ışık tutabilir.

İletişim gerçekten bir sanattır. Sesimiz aracılığıyla gerçeğimizle bağlantı kurabilir, inançlarımızı onaylayabilir, ilişkiler kurabilir ve hatta gerçekliğimizi yaratabiliriz.

İletişim kolay olmalı gibi görünüyor, ancak çoğu zaman dahil olan çok fazla katman var! Her birimizin kendi deneyimlerimizi renklendirebilecek bakış açıları, inanç sistemleri ve iletişim yolları vardır. Çoğunlukla, çoğu çatışmanın temelinde iletişim eksikliği vardır.

Günümüz dünyasında, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla başkalarının sözlerini iletişim kurma ve özümseme fırsatlarıyla da doluyuz.

İkizler'de Merkür gerilemeye başladığında, bu bizim için duraklamak, arkanıza yaslanmak ve nasıl iletişim kurmayı seçtiğimizi ve başkalarına ve Evren'e ne ilettiğimizi düşünmek için bir fırsattır.

Merkür Retrograd, derin bir nefes alma ve aldığımız bilgilerin ve kullandığımız teknolojinin bilinçli veya bilinçsiz olarak kararlarımızı, iletişim tarzlarımızı, zihinsel sağlığımızı ve genel refahımızı nasıl etkilediğine bakma zamanıdır.

Bilgiye, haberlere ve diğer insanların fikirlerine boğulduğumuzda, kendi özgün, gerçek benliğimizin içinden parıldayan sesimizi duymak zorlaşabilir.

Statükoya ayak uydurmak için baskı altında hissedebiliriz ya da grup düşünmesi zihniyeti ile kendimizi bile kaybedebiliriz.

Bu Merkür Durağan seyri sırasında, etrafınızdaki dünyadan bilinçli olarak bilgi almaya karar verin veya belki de sosyal medyaya ara verin veya haberleri okuyun. Bunun yerine, sessiz bir yere çekilmek için zamanınızı kullanın ve sizinle konuşan kendi iç sesinizin sesini duymaya öğrenmeye başlayın.