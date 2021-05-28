Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: 29 Mayıs Merkür Retrosu'nda baskı altına girecek kişiler...

Merkür, 29 Mayıs 2021'de İkizler burcunda yılın ikinci retrosu durağan konuma başlıyor. Astrolojik tabiri ile retro durağan konumu. Aslında hiçbir gezegen geriye doğru gitmez. Gözlemlendiğinde Dünya'daki bakış açımızdan, gezegen Zodyak boyunca geri gidiyor gibi görünmesinden kaynaklanır. Kadim insanlar buna tanık olduklarında, hepimiz için geri dönme, kendi adımlarımızı takip etme ve ilerlemeden önce geçmiş alışkanlıklarımıza, tutumlarımıza ve davranışlarımıza bir kez daha bakmamız gerektiğine önem verirlerdi. Merkür iletişimin, sözleşmelerin, teknolojinin, ulaşımın ve medyanın gezegeni olduğu için, durağan konumu bu şeylerin biraz daha bilinçli farkındalığımıza girebileceği bir zaman anlamına gelir.
"EVRENE NE İLETTİĞİNİZİ DÜŞÜNMEK İÇİN FIRSAT"
İkizler burcundaki Merkür durağan konumu, genel etkilerini güçlendirebilir ve kendimizle ve çevremizdekilerle nasıl bağlantı kurmayı ve iletişim kurmayı seçtiğimize ışık tutabilir.
İletişim gerçekten bir sanattır. Sesimiz aracılığıyla gerçeğimizle bağlantı kurabilir, inançlarımızı onaylayabilir, ilişkiler kurabilir ve hatta gerçekliğimizi yaratabiliriz.
İletişim kolay olmalı gibi görünüyor, ancak çoğu zaman dahil olan çok fazla katman var! Her birimizin kendi deneyimlerimizi renklendirebilecek bakış açıları, inanç sistemleri ve iletişim yolları vardır. Çoğunlukla, çoğu çatışmanın temelinde iletişim eksikliği vardır.
Günümüz dünyasında, telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığıyla başkalarının sözlerini iletişim kurma ve özümseme fırsatlarıyla da doluyuz.
İkizler'de Merkür gerilemeye başladığında, bu bizim için duraklamak, arkanıza yaslanmak ve nasıl iletişim kurmayı seçtiğimizi ve başkalarına ve Evren'e ne ilettiğimizi düşünmek için bir fırsattır.
Merkür Retrograd, derin bir nefes alma ve aldığımız bilgilerin ve kullandığımız teknolojinin bilinçli veya bilinçsiz olarak kararlarımızı, iletişim tarzlarımızı, zihinsel sağlığımızı ve genel refahımızı nasıl etkilediğine bakma zamanıdır.
Bilgiye, haberlere ve diğer insanların fikirlerine boğulduğumuzda, kendi özgün, gerçek benliğimizin içinden parıldayan sesimizi duymak zorlaşabilir.
Statükoya ayak uydurmak için baskı altında hissedebiliriz ya da grup düşünmesi zihniyeti ile kendimizi bile kaybedebiliriz.
Bu Merkür Durağan seyri sırasında, etrafınızdaki dünyadan bilinçli olarak bilgi almaya karar verin veya belki de sosyal medyaya ara verin veya haberleri okuyun. Bunun yerine, sessiz bir yere çekilmek için zamanınızı kullanın ve sizinle konuşan kendi iç sesinizin sesini duymaya öğrenmeye başlayın.
"HİSSETTİKLERİNİZİ İFADE ETMEK KONUSUNDA ÖZGÜRLEŞİN"
İç sesimizle bağlantı kurduğumuzda büyük bir güç getirir bu bizlere. Bu sayede kendimizden emin ve ilettiğimiz mesaj konusunda net hissedebiliriz.
Kendimizi ve gerçekten nasıl hissettiğimizi ifade etmekte özgür olduğumuzda, başkalarına da aynı şeyi yapma konusunda ilham verebilir ve çevremizdekilerin tam olarak nerede durduğumuzu ve nasıl davranılmak istediğimizi bilmelerini sağlayabiliriz.
Bu konuşma ve bağlantı yerine saf otantik bir yerden ulaşmak kesinlikle kolay değildir, ancak oraya varmanın ilk adımı içeri girmek, hareketsiz kalmayı öğrenmek, zihinsel dağınıklığı gidermek ve içinde bulunan durgun sesi dinlemektir.
Meditasyon bunu desteklemek için harika bir araçtır, ancak günlük tutmak, doğada zaman geçirmek ve bu Merkür durağan seyrinin kozmik enerjileriyle çalışmak da öyledir.
Gerçek, otantik sesimizin fısıltısıyla bile bağlantı kurduğumuzda, daha net kararlar almaya başlayabilir ve ortaya çıkan yanlış iletişimlere karşı daha anlayışlı hissedebiliriz. Ayrıca daha sonra pişman olabileceğimiz bir şeyi söyleme veya yapma olasılığımız da azalır.
"ODAKLANMAK İÇİN İYİ BİR ZAMAN DİLİMİ"
Hem Merkür hem de İkizler boğaz çakrasına bağlıdır ve bu Merkür R durağan konumu sırasında odaklanmak için iyi bir zaman dilimidir.
Boğaz çakramız boynumuzun ortasında yaşayan parlak mavi bir enerji ışığıdır. Buradan gerçek sesimizle bağlantı kurabilir, gerçeğimizi iletebilir ve net ve düşünceli bir şekilde konuşabiliriz.
Bu enerji sırasında boğaz çakranızı enerjilendirmek ve yeniden şarj etmek üzerinde çalışmak değerli olabilir bizler için.
Bu Mayıs-Haziran 20201 Merkür R zamanında, Plüton ve Satürn de durağan harekette olacak. Bu, kozmik enerjilerde bir yavaşlama yaratacak, bu Merkür durağan seyrinin de bir dönüşüm ve temizleme zamanı olan tutulma mevsimi sırasında gerçekleştiği düşünüldüğünde, muhtemelen iyi bir haber olacak bizler için.
Bu süre zarfında iletişim sorunlarına duyarlı olmalı kalbinizden içeri girip, zihninizi boşaltmanız, kalbinizle bağlantı kurmanız ve gerçek sesinizin ne söylediğini netleştirmeniz faydalı olabilir.
"SEZGİLERİNİZLE BAĞLANTI KURACAKSINIZ"
Bu konuda net olduğunuzda, zorlu sohbetler yapmak ve gerçek düşüncelerinizi ve duygularınızı başkalarına iletmek daha kolay hale gelecektir.
Merkür 20-21 Haziran'da Gündönümü enerjilerine yaklaşırken desteklenecek olan sezginizle bağlantı kurmak için harika bir zamandır.
Merkür 22 Haziran'da Gündönümünden kısa bir süre sonra tekrar direk gidecek ve bu saatten sonra otantik sesimizi kullanırken daha bağlı ve kendimize güvenmeye başlayabiliriz. Hatta iletişim tarzımız ve çevremizdeki dünyadan bilgi almanın en iyi yolları hakkında bir şeyler öğrenmiş olabiliriz.
Merkür 22 Haziran'da geriye doğru giderken, eski hızına ve gücüne dönmesi 7 Temmuz'a kadar sürecek.