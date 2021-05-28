Pes dedirten olay! Kayseri'den 371 Hollandalıyı 72 milyon TL dolandırdılar

371 HOLLANDALIYI 7 MİLYON EURO DOLANDIRDILAR

Hollanda yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından Hollanda polisi, para transferlerinin yapıldığı hesabı takibe aldı. Hesaba Hollanda dan 7 milyon lira para akışı gerçekleştiğini belirleyen Hollanda polisi, Türk polisinden yardım istedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollanda polisi ile yaptığı 6 aylık çalışmanın ardından yerleri tespit edilen çete üyeleri M.Ö ve T.C.K'nın ikametlerine baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı baskında M.Ö ve T.C.K, yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin hollanda vatandaşlarını 72 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.