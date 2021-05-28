Pes dedirten olay! Kayseri'den 371 Hollandalıyı 72 milyon TL dolandırdılar

Tarım ve hayvancılık yapan Hollanda vatandaşlarını telefonla arayan Kayseri merkezli dolandırıcılık çetesi, mağdurlara vergi borçlarının olduğunu ödememeleri durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi. Mağdurlara verdikleri banka hesap numarasına para transfer ettiren çete üyeleri Hollanda polisinin takibine takıldı.
371 HOLLANDALIYI 7 MİLYON EURO DOLANDIRDILAR
Hollanda yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından Hollanda polisi, para transferlerinin yapıldığı hesabı takibe aldı. Hesaba Hollanda dan 7 milyon lira para akışı gerçekleştiğini belirleyen Hollanda polisi, Türk polisinden yardım istedi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollanda polisi ile yaptığı 6 aylık çalışmanın ardından yerleri tespit edilen çete üyeleri M.Ö ve T.C.K'nın ikametlerine baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı baskında M.Ö ve T.C.K, yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin hollanda vatandaşlarını 72 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.
PARALARLA KADINLARIN SİGARALARINI YAKMIŞLAR
Kurdukları uluslararası suç örgütü ile milyonlarca lira para dolandıran M.Ö ve T.C.K'nın evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen görüntülerde ise çete üyelerinin dolandırdıkları paralarla birlikte alem yaptıkları kadınların sigaralarını yaktıkları görüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan M.Ö, ve T.C.K, daha sonra adliyeye sevk edildi.