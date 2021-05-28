Korkunç iddia: Babam 3 kişiyi öldürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kayserili Y.T., kayıp olan babasının 3 cinayet işlediğini ve yabancı uyruklu bir kadının da kollarını kestiğini iddia etti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Kayserili Y.T., 8 gündür kayıp olan babasını aramak için çıktığı canlı yayında kan donduran iddialarda bulundu. Boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren babası Mehmet Turhan (55) ve Firdevs Öztürk'ün 19 Mayıs'ta bir anda ortadan kaybolduklarını belirten Y.T., babası Mehmet Turhan'ın amcası yüzünden 3 cinayet işlediğini ileri sürdü.Canlı yayında babası ile ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Y.T., babası Mehmet Turhan'ın yabancı uyruklu bir kadının kollarını da satırla kestiğini ileri sürdü. Babasının, kız kardeşinin 15 yıllık arkadaşı ile gasp ettiği başka bir kişiyi de öldürdüğünü belirten Y.T., "Annem ve babam 'Alışverişe gidiyoruz' diyerek evden çıkmışlar. Aralarında kavga ve husumet yoktu. Ben babamın öldürdüğü kişilerin ailelerinin kan davası gütmelerinden korkuyorum. Bir de mal meselesi yüzünden amcamın onlara zarar vereceğini düşünüyorum. Belki şu anda hayattalar ya da değiller ama bulunmalarını istiyorum" diye konuştu. Programda Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu ve anlatılan cinayetleri birlikte işlediği iddia edilen kardeşi Yusuf'a mektup yazdığı ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Mehmet Turhan'ın, kardeşi Yusuf'a "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi. Okunan mektubun ardından amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisini savundu.