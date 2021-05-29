2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik başvuruları ne zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları ne, nasıl bekçi olunur?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Polis Akademisi bekçi alımı ile ilgilenen pek çok kişi 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik başvuruları ne zaman sorularına yanıt arıyor. Sözlü ve yazılı sınavlardan geçirildikten sonra yetenekli görülen adaylar kurum bünyesinde bekçi olarak istihdam ediliyor. İşte Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler, nasıl bekçi olunur, bekçi alımları ne zaman gibi soruların yanıtı...

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bekçi alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 2020 yılında alımlar Eylül ayında duyurulmuştu. Dolayısıyla 2021 bekçi alımlarının da yılın son çeyreğinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel veriler pa.edu.tr adresinde ve haberimizde yer alacak.