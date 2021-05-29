2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik başvuruları ne zaman? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları ne, nasıl bekçi olunur?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Polis Akademisi bekçi alımı ile ilgilenen pek çok kişi 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak, bekçilik başvuruları ne zaman sorularına yanıt arıyor. Sözlü ve yazılı sınavlardan geçirildikten sonra yetenekli görülen adaylar kurum bünyesinde bekçi olarak istihdam ediliyor. İşte Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru şartları neler, nasıl bekçi olunur, bekçi alımları ne zaman gibi soruların yanıtı...
2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2021 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bekçi alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 2020 yılında alımlar Eylül ayında duyurulmuştu. Dolayısıyla 2021 bekçi alımlarının da yılın son çeyreğinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel veriler pa.edu.tr adresinde ve haberimizde yer alacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Polis Akademisi resmi internet sitesi olan pa.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve ilgili alanları doldurması başvuru için yeterli olacaktır. 2021 yılı bekçi alımları için tarih açıklandığında sistem üzerinde başvuru ekranı da erişime açılacak.
MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için aday olanlar öncelikle sözlü ve yazılı bazı sınavlara tabi tutulur. Bu aşamalarda başarılı olan adayların mülakat ve parkur yetenekleri değerlendirilir. Yeterli sonucu alan adaylar EGM bünyesinde bekçi olarak istihdam edilir. İşte bekçilik başvurusu şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
f) 31 yaşından gün almamış olmak
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Şartların tamamı için pa.edu'da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.
NASIL BEKÇİ OLUNUR?
Söz konusu şartları taşıyan herkes bekçi alımı için başvuruda bulunabilir. Şartlara uygun olan ve sınav aşamalarını tamamlayıp yeterli puanı alan herkes kadro açılan il ve ilçede bekçi olarak istihdam edilebilir.