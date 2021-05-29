Kovid’i yendi bebeğine kavuştu

Hamileliğinin 36'ncı haftasında Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Atagün'e (21) koronavirüs teşhisi konuldu. Durumu kötüleşince acilen sezaryen operasyonla bebeği alındı. Ali bebek 2 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra Kovid testi negatif çıkıncı taburcu edildi. Ancak Zeynep'in durumu daha da kötüleşti ve yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edilerek uyutulan ve bir hafta yaşam mücadelesi veren Zeynep Atagün, 19 Mayıs'ta solunum cihazından ayrıldığında nefes almakta zorlanarak ilk sorduğu şey "Beni ne zaman çıkaracaksınız, bebeğimi görmek istiyorum" oldu. Birkaç gün sonra normal servise alınan Zeynep'in testleri negatif çıkınca 12 gün boyunca kavuşmayı beklediği bebeği Ali'yi, ilk kez hastane odasında kucağına aldı.