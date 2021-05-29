Sabah Namazına Uyanmak İçin Okunacak Dua - Sabah Namazına Nasıl Kalkılır?

Beş vakit namaz içerisinde en zor olanı sabah namazıdır. Her ne kadar zor ve diğer vakit namazlarına göre daha zahmetli olsa da faziletleri de bir o kadar büyüktür. Hadis kaynaklarında sabah namazını kılmanın ne kadar önemli olduğuna vurgular yapılmıştır. Beş vakit namaz kılanlar için sabah namazı kılmak Allah'a (C.C) karşı olan samimiyeti de göstermektir. Sabah namazına uyanmak için okunacak dua ile bu namazını vaktinde eda etmek isteyenler ayrıntıları inceleyebilirler. Sabah namazına uyanmak için okunacak dua, Sabah namazına nasıl kalkılır ve sabah namazına kalkmak için neler yapılır sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

Sabah Namazına Uyanmak İçin Okunacak Dua

Sabah namazına uyanamayanlar ve uyanmak için çaba sarf edenler sabah namazına nasıl kalkılır sorusu hakkında da araştırma yapıyor. Sabah namazına uyanmak için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz.

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O'nu ne uyuklama tutar ne de uyku! Allah'ım, gözümü uyanık kıl, kalbimi nurlandır, benden çok uyumayı ve gaflet ağırlığını gider!"

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-'dan rivayet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: ''Sen yat yat, daha gece uzundur'' diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neş'eli olarak tertemiz bulunarak, sıklet ve tenbellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücûdu habîs ve tenbel olarak sabaha çıkmış olur." (Buhârî, Teheccüd, 12; Müslim, Müsâfirîn, 207; Ebû Dâvud, Tatavvu', 18)

Sabah Namazı Kılmanın Fazileti

Sabah namazı diğer vakit namazlarına göre daha zahmetlidir. İnsanın uykusunun en tatlı yerinde kalkarak bu namazı eda etmesi ise oldukça mühimdir. Sabah namazının diğer vakit namazlara göre daha faziletli olduğu çeşitli hadislerle vurgulanmıştır. İşte o hadislerden bazıları;

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)