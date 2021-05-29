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Giriş Tarihi: 29.5.2021 22:12

Tarihi camide, kitabe gün yüzüne çıkarıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tarihi camide, kitabe gün yüzüne çıkarıldı

’nin ilçesine bağlı Çerikli kasabası sınırları içerisinde bulunan tarihi taş cami restorasyonu esnasında, cami mihrabında kitabeye rastlandı.

2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen ve sit alanı olarak ilan edilen ve 2021 yılı içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi camide, mihraba yerleştirilen kitabenin yıllar önce tadilatlar sonucu sıva ile kapatıldığı tespit edildi.

Mülkiyeti Çerikli Belediyesine ait tarihi caminin, rölove, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Kurulu tarafından onaylanarak, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılmıştı. Restorasyon çalışmaları devam eden cami, yerleşkesi içerisinde bir de tarihi mezarlık barındırıyor.

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Tarihi camide, kitabe gün yüzüne çıkarıldı
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