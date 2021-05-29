Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran’da kalkacak mı? 2021 Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitiyor?

Yasaklar ne zaman bitecek, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı sorusuna son günlerde yanıt aranıyor. Düşen koronavirüs vaka sayısına paralel olarak yasakların bitmesi bekleniyor. Kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme takvimi kabine toplantısında duyurulacak. Milyonların takip edeceği toplantıda önemli kararlar alınacak olurken yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı sorusu da yanıt bulacak. Peki yasaklar ne zaman kalkıyor, 1 Haziran'dan sonra yasaklar kalkacak mı, hangi yasaklar kalkacak? İşte yanıtı…
İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;
Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.
* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.
Henüz kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulacak.