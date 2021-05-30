Bu kadar deri sevmemin sebebi Rock Müzik

Her şey bir arkadaşımın beni arayıp , "Arzu Kaprol, Milli Reasürans Çarşısı'nın içinde yeni bir mağaza açıyor" demesiyle başladı.

Hatırlar mısınız bir dönem İstanbul'un en şık caddelerinde ve alışveriş merkezlerinde Arzu Kaprol'ün ismini taşıyan ve tasarımlarına ulaşabileceğiniz mağazalar vardı. Sonra değişen moda atmosferiyle birlikte bu mağazalar kapandı, onlar yerine Kaprol tasarımlarına Beymen ve Gizia Gate gibi büyük mağaza zincirlerinde ulaşmaya başladık. Arzu Kaprol, 2018 yılında Nişantaşı'nda Arzyu isimli bir show-room kurdu ve bu show-room'a bağlı ilk mağaza bu hafta modaseverlere kapılarını açtı.

Bu yılın başından beri Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Koordinatörü olarak çalışmalar yapmaya başlayan Kaprol ile yeni mağazası, mağazası içinde farklı disiplinlerden tasarımcıların işlerine yer vermesiyle başladı sohbetimiz.

Ve tabii ki hepimizin son bir yılını şekillendiren pandemi ve pandemiyle birlikte değişen hayatımız, sohbetin ana konusu oldu.

- Son beş yıldır tasarımcı olarak birçok farklı noktadan baktınız ve dokundunuz hayatımıza. Son olarak bu mağaza geldi... Bir de sizden dinleyelim bu mağazanın açılış hikayesini.

- Tasarım ve giyimle olan ilişkimiz tamamen değişti. Özellikle de son bir senede. Tüketici olma halimizden rahatsızlık duymaya başladık. Tekstil dünyası başta olmak üzere tüm alanlar ve dev endüstriler alarm verdi. Ben de bir moda tasarımcı olarak ürettiğim, insan bedenini saran kıyafetlerin doğru bir sistemin parçası olması konusuna daha da yoğunlaştım.

Ve yaşadığım bu sürecin sonunda yaklaşık üç yıl önce Nişantaşı'nda show-room olarak başladığımız proje, ilk mağazasını açtı. Bu mağazada hem benim tasarımlarım, hem farklı disiplinlerden çalışmalarını beğendiğim tasarımcıların seçilmiş ürünleri hem de Assouline'in seyahat ağırlıklı kitapları bulunuyor.

SEYAHAT ETMEYİ ÖZLEDİK



- Bu mağazadaki ürünleri seçerken odak noktanız neydi?

- Seyahat etmeyi çok özledik. Pandemiyle birlikte içinde bulunduğumuz bu kavuşamama hali de seyahati kendi içimizde yaşamamıza neden oldu. Her birimiz daha limitli seyahat etme olasılıklarıyla artık kendi alanlarımızı, kendi hayatlarımızı, bulunduğumuz yeri daha renkli bir hale getirmek istiyoruz. Belki de bu nedenle bugüne kadar hiç yapmadığım kadar renkli bir koleksiyon hazırladım. Mağazayı seyahatlerde giyebileceğiniz, şehirde giymekten ya da kullanmaktan keyif alacağınız renkli ve seyahati hatırlatan doğaya saygılı tasarımlarla donattık. Hepimizin bu zorlu sürecin ardından renge ihtiyacı var. Mutlu olmaya ihtiyacımız var. Ve daha da özünü söylemek gerekirse yaşadığımızı göstermeye ihtiyacımız var. Ben varım, beni gör ve beni sev... Mağazanın kendimizi ve hayatı sevmeye ve kutlamaya davet eden bir duyguda olmasını hayal ettik.

- Renklerle beraber, beyazlar da göze çarpıyor tasarımlarınızda ve seçkinizde...

- Beyaz temizlik ve hijyen demek.

Temizlik duygusuna ve berraklığa ihtiyacımız var. Tasarımlarda kollar da hacimli mesela.

Tamamen hem görülmek hem de kendimizi korumak için ihtiyacımız olan mesafeyi yaratmak için...

- Bir yandan da bizim topraklarımızdan öyle güzel detaylar var ki sizin mağazadaki tasarımınızda...

- Koleksiyonun ismi Nefes... Doğal olarak sahip olduğumuz ve ancak kaybettiğimizde, kaybetme ihtimalimiz olduğunda kıymetini anladığımız şey nefes. Birçoğumuzun sevdiği birine dokundu bu hastalık. Derin derin nefes almaya, doya doya yaşamaya dair bir koleksiyon hazırladık. Bu pandemi beni hem aileme hem kendi köklerime yakınlaştırdı. Türkiye gezileri yaptım. Farklı şehirleri gezdim. Bir kez daha ne kadar etkileyici bir coğrafyada yaşadığımızı fark ettik.