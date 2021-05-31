Diyarbakır’da “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış kampanyası

Kampanyaya ilk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Komisyon Başkanı Beytullah Özer ve başsavcı vekilleri yaptı.

Kampanya sonrası açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen törenimize hoş geldiniz. 31 Mart-16 Haziran tarihleri arasında devam edecek kampanya süreci, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beyefendinin, "Kitap Bağış Standına" bu gün yapacağı kitap bağışı ile başlayacaktır. Tüm illerimizdeki Adalet Saraylarında kurulan Kitap Bağış Standına yapacağımız kitap bağışlarımız, öncelikle yeni açılan veya yayın sayısı yeterli olmayan ceza infaz kurumlarımız olmak üzere bütün ceza infaz kurumu kütüphanelerine gönderilecektir. Bu vesileyle ceza infaz kurumlarımızda bulunan tüm hükümlü ve tutukluların bu kitaplara erişimi sağlanacaktır. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların bu kitaplardan ve oluşturulacak kütüphanelerden istifadeleri sağlanarak, gelişimleri ve kişilikleri yönünde pozitif sonuçları ortaya çıkaracak kampanyanın güzel bir atılım olduğunu düşünmekteyim. Zira kitap ruhun ilacıdır ve okunan eserler, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurur. Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır ve okuduğumuz kitaplar kişiliğimize ve hayatımıza her zaman katkı sunarlar. Keşke mümkün olsaydı da her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekebilseydik ve büyük kütüphaneler oluşturabilseydik. Çünkü; tarih boyunca gerçek üniversiteler kütüphaneler olmuşlardır. Bu bir gerçektir ki kütüphaneler aklın tedavi yerleridir ve kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır. İşte bu kampanyayla, cezalarını infaz ettikten sonra toplum içerisindeki rollerine dönecek hükümlü ve tutukluların aydınlanmış zihinleriyle ve yükselen fikirleriyle topluma daha faydalı bireyler olacağını düşünmekteyim. Sizlerin ve tüm Sivil Toplum Örgütlerinin katkılarıyla kampanyanın başarılı bir şekilde yürütülerek amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Kampanyanın oluşumuna vesile olan başta Adalet Bakanımıza ve gerek Adalet Bakanlığı gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, kampanyaya destek sunacak tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Örgütlerine ve vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.