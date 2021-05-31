Fotoğraf tutkunları Arnavutköy’ü gezdi

Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy Gençlik Meclisi tarafından fotoğraf gezisi düzenlendi. 30 profesyonel fotoğrafçı ilçenin çeşitli yerlerini gezerek doğal güzellikleri ölümsüzleştirdi. Etkinlik kapsamında fotoğrafçılar; Taşoluk, Sazlıbosna, Durusu, Terkos, Balaban, Karaburun ve Boğazköy'ün çeşitli noktalarında birbirinden güzel kareleri kadrajına sığdırdı. Sanatçıların çektiği fotoğraflar Arnavutköy ve Pendik'in çeşitli noktalarında sergilenecek.

BAYRAM: "İNSANLAR ARNAVUTKÖY'Ü GÖRMELİ"

Türkiye genelinde çeşitli fotoğraf sergileri düzenleyen fotoğraf sanatçısı Recep Bayram: 'Sanat sokakta' sloganıyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde fotoğraf gezileri düzenliyoruz. Bu kapsamda Arnavutköy'ü gezdik. İnsanlar Arnavutköy'ü görmeli. Nitelikli yaşam açısından İstanbul'un cazip ilçelerinden biri olan Arnavutköy, doğal güzellikleri ile İstanbul'un nefes alan ilçelerinden. Gelişen ve değişen şehircilik anlayışı, doğal güzellikleri, deniz turizmi ve İstanbul'un gözde ilçelerinden biri haline gelmesiyle sürekli göç alması, Arnavutköy İlçesini yaşanılabilir bir merkez haline getiriyor. Bu olanağı sağlayan Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy Gençlik Meclisi'ne ve bizlere her türlü desteği sağlayan Pendik Belediyesi'ne sanata sağladıkları destek dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YALMAN: "ÇEŞİTLİ NOKTALARDA SERGİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Arnavutköy Gençlik Meclis Başkanı Doğuşcan Yalman: "İlçemizi komşularımıza tanıtabilmek adına 'Karış Karış Arnavutköy' diyerek başlattığımız projemizde 30 profesyonel fotoğrafçıyla başta; Taşoluk, Sazlıbosna, Durusu, Terkos, Balaban, Karaburun ve Boğazköy olmak üzere ilçemizin hemen hemen her köşesini fotoğrafladık. Projenin devamında ise bu fotoğraflarla Arnavutköy ve Pendik'in çeşitli noktalarında sergi düzenleyeceğiz" dedi.