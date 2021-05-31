İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İş çıkışı evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda kalabalık oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında, D-100 Karayolunda ise Kadıköy-Maltepe arasında trafik sıkışıklığı özlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrederken, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Yenibosna-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte yavaşlama görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.10 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.