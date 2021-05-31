Şırnak’ta “Bir Kitap Bir Umut” kitap bağış Kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı. Şırnak Adliye Sarayı önünde 'bir Kitap Bir Umut' sloganı ile başlayan kampanya 15 gün sürecek.

Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında 24 Ekim 2019'da imzalanan protokol kapsamında Şırnak Adliye Sarayı önünde kurulan stant ile kitap bağış kampanyası düzenlendi. Kitap Bağış Kampanyasına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piayde Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Ayten Akgül, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gökhan Bozer ve çok sayıda katılımcı katıldı. Protokol üyeleri kampanyaya kitap bağışında bulundu.

Ceza İnfaz kurumlarında 1 milyon 12 bin kitap bulunuyor. 2020 yılında hükümlü ve tutuklularca 911 bin kitap ödünç alınarak okundu. 'bir Kitap Bir Umut' Kampanyasının amacı ise hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri.

Yapılan kampanya ile ilgili bilgi veren Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al; "Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri için Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 24 Ekim 2019 tarihinde yapılan protokol kapsamında bugün bir etkinlik yaptık. Buradaki amacımız hükümlü ve tutukluların daha çok kitaba ulaşmaları, eğitim ve öğretimleri için daha fazla kaynak edinmeleri, bu amaçla imkanların daha etkin verimde kullanılması amaçlanmaktadır. Kampanyamız 15 gün kadar sürecek. Arkadaşlarımız 15 gün boyunca buradan bağışları almaya devam edecekler. Buraya gelip bağış yapamayacaklar ise Cezaevleri tevkif müdürlüklerine kargo ile gönderebilirler" dedi.

Kampanyaya kitap bağışında bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan ise; "Adalet ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokole istinaden ilimizde de çalışma başlatıldı. Kitap gibi, kitap okumak gibi ziyadesi ile önemli bir konuda ceza infaz kurumlarında okumaya teşvikin yapılması çok önemli. Bugün il protokolümüz ile birlikte bizde bu kampanyaya iştirak ettik. Bu vesile ile özellikle Şırnaklı hemşerilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Değişik vesileler ile kitap kampanyaları yapılıyor. Bazen okul kütüphanelerimiz için, bazen gençlerimiz çocuklarımız için bugünde ceza infaz kurumları için yapılıyor. Kampanyanın başlangıcından bu yana 800 bin kitap ödünç alınmış. Demek ki ilgide var. Bizde Şırnak özelinde önemli ölçüde kitap toplanacağına inanıyoruz. Herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum" dedi.