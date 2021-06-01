Amcasının sırtında taşıdığı yaralı genç hastanede öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da arkadaşı M.E.'nin bacağından bıçakladığı Abdülsamet Kurtay (22) öldü. Abdülsamet'in yaralı haldeyken amcası Sadettin Kurtay tarafından sırtında taşıdığı anları gösteren güvenlik kamerası görüntüsü yürek burktu. Karadeniz mahallesinde geçen salı günü yaşanan olayda evde çıkan tartışmanın ardından M.E. tarafından bıçaklanan Abdülsamet Kurtay aşırı kan kaybetti. Amcası, iki sokak boyunca taşıdığı bitkin haldeki yeğenini durumu fenalaşınca yere bıraktı. Çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bacağından aşırı kan kaybeden Abdülsamet ertesi gün hastanede öldü. Abdülsamet'i bıçaklayan M.E. ise polis tarafından yakalandı.