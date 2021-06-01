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Giriş Tarihi: 1.6.2021 12:09

Ovasında hasat başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran Ovasında hasat başladı

Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya buğday hasadının yapıldığı mahalleye giderek çiftçiye bol kazançlar diledi.İlçede yerli üreticilerin kalkınması ve ekonominin canlanması amacıyla istihdama yönelik projelere imza atan Başkan Yalçınkaya çiftçileri unutmadı.

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan Harran'da buğday hasadı başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçın Yalçınkaya Tepecik Kırsal Mahallesine giderek hasada katıldı. Çiftçilere bol kazançlar dileyen Yalçınkaya; "Hasat mevsimindeyiz. Her ekimin sonunda hasat var. Hasat güzel olursa, hasat verimli olursa fiyat güzel olursa çiftçinin yüzü güler. Çiftçimizin de yüzü gülüyor. İnşallah bu hasat Akçakale'mize, ülkemize büyük bir zenginlik katacak. Tarlalardan sofraya bir bereket yağacak. Hasadın çiftçimize buradaki kardeşlerimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yalçınkaya çiftçilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.

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Harran Ovasında hasat başladı
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