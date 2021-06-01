Harran Ovasında hasat başladı

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanan Harran'da buğday hasadı başladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçın Yalçınkaya Tepecik Kırsal Mahallesine giderek hasada katıldı. Çiftçilere bol kazançlar dileyen Yalçınkaya; "Hasat mevsimindeyiz. Her ekimin sonunda hasat var. Hasat güzel olursa, hasat verimli olursa fiyat güzel olursa çiftçinin yüzü güler. Çiftçimizin de yüzü gülüyor. İnşallah bu hasat Akçakale'mize, ülkemize büyük bir zenginlik katacak. Tarlalardan sofraya bir bereket yağacak. Hasadın çiftçimize buradaki kardeşlerimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yalçınkaya çiftçilerin talep ve önerilerini dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.