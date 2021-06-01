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Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:33 Son Güncelleme: 1.6.2021 16:50

Hırsızlar polisi görünce kaçmaya başladı! Konum atınca yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlar polisi görünce kaçmaya başladı! Konum atınca yakayı ele verdi

İstanbul ’de ev sahiplerinin olmadığı evleri tespit edip içeri giren hırsızlar soydukları evden çıktıkları esnada polisi görünce korkup kaçmaya başladılar. Dur ihtarına da uymayan iki hırsız hızla koşmaya başladı Güven Timleri Yıldırım ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlardan biri yakalandı diğeri kaçtı. Diğer şüpheli ise yakalanan arkadaşına attığı konumu takip eden polis ekiplerince araç içinde beklerken yakalandı. Nefes kesen kovalamaca, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Küçükçekmece, Cennet Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. "Yıldırım Ekipler" olarak adlandırılan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapılan devriye sırasında durumlarından şüphelenilen 2 kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan 2 zanlıyı takibe alan emniyet ekipleri ile hırsızlık zanlıları arasında caddede başlayan kovalamaca, ara sokaklarda sona erdi. Kovalama sonucu şüphelilerden biri yakalanırken, diğer zanlı bina aralarından kaçarak izini kaybettirdi. Bu arada zanlıların kaçarken boş bir arsaya attıkları sırt çantasını inceleyen polis, söz konusu çantada 2 eldiven, 4 tornavida, 1 İngiliz anahtarı ile hırsızlık sonucu ele geçirildiği değerlendirilen ziynet eşyalarını buldu.

ARACA GİDİP KONUM ATTI YAKAYI ELE VERDİ

Altınları muhafaza altına alan polis, bu sırada yakalanan şüphelinin cep telefonuna bir konum mesajı geldiğini fark etti. Hemen mesajdaki konumu inceleyen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Büro Amirliği ekipleri, konum atılan adresin 50 metre uzaklıktaki bir otomobili işaret ettiğini belirledi. Yaklaşık 50 metre mesafede bulunan yere hareket eden emniyet ekipleri, E5 Karayolu istikametine kaçışa hazır duran bir araç ve bir şahsın araç çalışır vaziyette beklediğini fark etti. Aracın çevresini kuşatan polis, sürücü koltuğundaki şüpheliyi gözaltına aldı.

EVDE OLMAYANLARI TESPİT ETMİŞLER

Çevrede yapılan çalışmalarda şahısların bir apartman dairesinden daire sakinlerinin evde olmadığı vakitte söz konusu eşyaları çaldıkları tespit edilirken, ayrıca bina içerisinde diğer üç dairenin kapılarının hırsızlık için zorlanması üzerine maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

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Hırsızlar polisi görünce kaçmaya başladı! Konum atınca yakayı ele verdi
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