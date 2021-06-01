Hırsızlar polisi görünce kaçmaya başladı! Konum atınca yakayı ele verdi

ARACA GİDİP KONUM ATTI YAKAYI ELE VERDİ

Altınları muhafaza altına alan polis, bu sırada yakalanan şüphelinin cep telefonuna bir konum mesajı geldiğini fark etti. Hemen mesajdaki konumu inceleyen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Büro Amirliği ekipleri, konum atılan adresin 50 metre uzaklıktaki bir otomobili işaret ettiğini belirledi. Yaklaşık 50 metre mesafede bulunan yere hareket eden emniyet ekipleri, E5 Karayolu istikametine kaçışa hazır duran bir araç ve bir şahsın araç çalışır vaziyette beklediğini fark etti. Aracın çevresini kuşatan polis, sürücü koltuğundaki şüpheliyi gözaltına aldı.