Normalleşme süreci 1 Haziran itibarı ile başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından normalleşme genelgesi yayınlanırken hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bu bağlamda, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri aktarıldı.

BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları