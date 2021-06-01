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Giriş Tarihi: 1.6.2021 07:30 Son Güncelleme: 1.6.2021 07:30

sonuçları belli oldu! ile 31 Mayıs çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (31 Mayıs 2021) bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı uzun süredir tahmin edebilen olmaması nedeniyle peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinin en yüksek tutarı olan 159 Milyon TL’yi aştı. Bu çılgın büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil oluyor. merak konusu olarak açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Milli Piyango Online ile 31 Mayıs çekilişi sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla açıklanıyor. MPİ tarihinin en çılgın büyük ikramiyesi olan 159 Milyon Türk Lirası'nı kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak amacıyla Milli Piyango İdaresi (MPİ) - Sisal Şans ile MPİ 31 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yaparak, bilgi edinmeye çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (31 MAYIS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 31 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: 6 - 32 - 88 - 21 - 90 - 58 + 82 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları - MPİ sorgulama
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