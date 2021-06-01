Sinemalar, konserler, tiyatrolar açılacak mı ve ne zaman açılacak? Kabine kararlarına göre konserler başlayacak mı, tiyatrolar ile sinemalar açık mı?

SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM

Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.

Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.