Sinemalar, konserler, tiyatrolar açılacak mı ve ne zaman açılacak? Kabine kararlarına göre konserler başlayacak mı, tiyatrolar ile sinemalar açık mı?

Türkiye'nin gözü kulağı 1 Haziran itibarı ile geçilecek yeni normalleşme sürecine çevrildi. İşletmelerin durumu başta olmak üzere birçok soru, Kabine Toplantısı ile netlik bulacak ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu doğrultuda, sinemalar, konserler ve tiyatroların durumu da araştırılıyor. Bilindiği gibi, sinemalar, konserler ve tiyatrolar, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir kapalı durumda. Peki, konserler ne zaman başlayacak? Tiyatrolar ve sinemalar açıldı mı, 1 Haziran'da açılacak mı? İşte, detaylar...
Sinemalar ve tiyatroların durumu, 31 Mayıs'ta gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. Sinemalar ve tiyatrolar, kısıtlamalar kapsamında bir süredir kapalı durumda.
Konserlerin durumu da sinema ve tiyatroların durumu ile aynı. Konserler başlayacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak.
SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM
Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.
Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.